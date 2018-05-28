بالفيديو.. جماهير الريال يهتفون لرونالدو في احتفالية البرنابيو: لا ترحل

نواف السالم(صدى):

شهد ملعب سانتياغو برنابيو، مساء اليوم الأحد، احتفالية ضخمة بريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 13 .

وخصص الجماهير في المدرجات هتافهم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أثار الشكوك حول استمراره مع الريال الموسم المقبل؛ طالبين بعدم رحيله، حيث هتفت الجماهير قائلة: ” كريستيانو أبقى ” .

وكان الدون قال أمس عقب المباراة التي انتهت لصالح الملكي على حساب ليفربول، أنه ليس متأكد من بقائه في الريال وهناك أمور سيتم التحدث حولها الأيام المقبلة.