العثور على كيلو جرام من الحشيش في رحم امرأة حامل

مكسيكو(صدى):

شهدت مستشفى روبن لينيرو في المكسيك ، حادثة غريبة من نوعها ، حيث عثر الأطباء كيلو جراما من مخدر الحشيش وكتلة من الطين في رحم إمرأة حامل .

وكانت شعرت المرأة وتٌدعى ” غلوريا ” بألم في بطنها فذهبت إلى المستشفى وأخبرت الأطباء أنها لا تشعر بحركة جنينها ، وعقب الكشف عليها لم يسمع الأطباء دقات قلب الجنين، فتم تحويل غلوريا إلى مستشفى النساء المتخصص، حيث تم إجراء عملية جراحية لها.

وبعد إجراء الجراحة وجد الأطباء على الأقل كيلوجراماً من المخدرات في المهبل والبطن، ولا يوجد هنالك جنين.

وأوضحت التقارير أن المخدرات كانت ملفوفة في شريط لاصق، ولا يزال بها كتلة من الأرض، وتُظهر الصور كتلًا كبيرة من الحشيش في دلو في المستشفى.

وأخذ الطبيب المسؤول عن العملية لورد يانيز المخدرات، وسلمها إلى الوزارة العامة ، حيث تم احتجاز المرأة للتحقيق .