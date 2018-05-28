بعد إقرار زعيمهم بالهزيمة.. الحوثيون ينهبون المؤسسات بالحديدة تمهيدا للانسحاب

فهمي محمد(صدى):

بدأت ميلشيات الحوثي الإيرانية، اليوم الأحد، في عمليات النهب والسرقة؛ عقب إقرار عبد الملك الحوثي بالهزيمة.

وبدأت الميلشيات الإرهابية في نهب المؤسسات الحكومية في مدينة الحديدة، وتنقلها نحو صنعاء بعد تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة.

وكشفت مصادر يمنية أن الميلشيات الإيرانية تمهد لانسحابات كبيرة بعد إقرار زعيمهم بالهزيمة في الساحل الغربي.

يجدر الإشارة إلى أن عبد الملك الحوثي قال في خطاب متلفز: ” إن أي تراجع لأسباب موضوعية ليست نهاية المعركة وأن ما جرى في الجنوب يثبت ذلك ” ، في إقرار صريح بالهزيمة.

واعترف الحوثي بحدوث ” اختراق في جبهة الحديدة ” ، موضحًا أن هناك حالة من الارتباك والهلع في صفوف مسلحيه، أمام التقدم العسكري للتحالف والمقاومة.