بالصور.. الأخضر ينهي تحضيراته لمواجهة إيطاليا وديًا

واس(صدى):

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تحضيراته لمواجهة نظيره الإيطالي ودياً غدًا على ملعب سانك فالين السويسري، وذلك ضمن المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 الذي يقيمه في مدينة بادراغاز السويسرية.

وأجرى لاعبو السعودي حصة تدريبية مسائية على استاد راين بارك في ليختنشتاين، تحت إشراف المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي تركزت على تمارين الكرات الثابتة، بدأت بتمارين ترفيهية وسط الدائرة ثم تمرين الكرات الثابتة بأساليب مختلفة، ليقسم بعدها بيتزي لاعبي المنتخب لمجموعتين ليجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب.

من جانبه، أكد المدير الفني خوان انطونيو بيتزي ، أهمية المباراة الودية التي سيخوضها الأخضر مساء غدٍ أمام منتخب إيطاليا كونها أمام منتخب كبير سيمنحهم فوائد فنية ذات قيمة عالية مبيناً أن عدم مشاركته في كأس العالم لا يقلل من قيمته وقوته كمنتخب مميز.

وبين بيتزي أن هدفه كمدرب من مباراة إيطاليا الودية هو تطبيق طريقة اللعب التي تعلمها اللاعبين في الفترة الماضية وهي الطريقة نفسها التي تتناسب معنا .