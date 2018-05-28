بعد تسببه في هزيمة ليفربول.. تهديدات بالقتل تلاحق حارس مرمى الريدز

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن المستوى الذي ظهر به حارس ليفربول الإنجليزي كاريوس، أمس السبت، في نهائي دوري الأبطال، أسفر عن موجة غضب عارمة من جماهير الريدز.

وتلقى الحارس على خلفية الأداء السيء الذي قدمه التهديدات بالقتل؛ حيث حصل الحارس عقب المباراة على مئات التهديدات وأسرته عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

وكانت أبرز التهديدات التي وجهت إلي حارس ليفربول: ” سوف أقتل بنتك سوف أقتل فتاتك “، وقال أخر : ” أولادك يستحقون الموت، أتمني أن تكون أسرتك بأكلمها ” .