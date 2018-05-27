وظائف شاغرة في تكامل السياحي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل ” ، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في قطاعات السياحة والفندقة بفروع الشركات المتعاقدة مع المركز ” شاطئ الاحلام – فندق اللوتس – مغسلة دار التوحيد إنتركونتيننتال ” ، في كل من مكة المكرمة، ونجران، وينبع.

وأوضح المركز أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مندوب مبيعات عدد وظيفتين/ ينبع، عامل نظافة عام عدد 4 وظائف/ ينبع، موظفات استقبال عدد وظيفتين/ نجران، عامل نظافة عام عدد 3 وظائف/ مكة المكرمة، عامل تنظيف جاف عدد 3 وظائف/ مكة المكرمة، عامل غسيل وكيّ ملابس يدوي عدد 4 وظائف/ مكة المكرمة.

وقال المركز إنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 مايو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يوليو 2018م.

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