ترامب: كوريا الشمالية ستصبح أمة اقتصادية عالمية يوما ما
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاحد، عن وصول وفد أمريكي إلى بيونغ يانغ لإنهاء ترتيبات القمة بينه وبين كيم جونغ أون.
وغرد ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” لدي قناعة بأن كوريا الشمالية لديها الإمكانيات لتصبح واحدة من أهم الأمم الاقتصادية والمالية في العالم في يوم من الأيام ” .
يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي كان ألغى القمة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون؛ بسبب تصريحات بيونغيانغ التي وصفها بأنها ” عدائية ” .
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