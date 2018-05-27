ترامب: كوريا الشمالية ستصبح أمة اقتصادية عالمية يوما ما

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاحد، عن وصول وفد أمريكي إلى بيونغ يانغ لإنهاء ترتيبات القمة بينه وبين كيم جونغ أون.

وغرد ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” لدي قناعة بأن كوريا الشمالية لديها الإمكانيات لتصبح واحدة من أهم الأمم الاقتصادية والمالية في العالم في يوم من الأيام ” .

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي كان ألغى القمة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون؛ بسبب تصريحات بيونغيانغ التي وصفها بأنها ” عدائية ” .