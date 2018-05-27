9668 إصابة عمل في جميع مناطق المملكة خلال الربع الأول من 2018

حمود العنزي(صدى):

جاء عدد إصابات العمل الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه خلال الربع الأول من العام الحالي، 9668 إصابة عمل في جميع مناطق المملكة.

وتصدرت الشرقية في الإصابات بواقع 2068، واحتلت الإصابات الناجمة من العمل في قطاع البناء والتشييد المرتبة الأولى بمعدل 912 إصابة، إضافة إلى قطاع العاملين في الصناعات التحويلية والبالغ عددها 504 إصابات.

وجاءت الإصابات في الرياض في المرتبة الثانية بـ2003 إصابات، وتصدرت أيضاً الإصابات في قطاع البناء والتشييد بمعدل 786 إصابة، تليهما كل من جدة ومكة المكرمة في عدد الإصابات.

وأوضحت الإحصائيات مقارنة مع الربع الأول من العام 2017 أن عدد الإصابات كان 11.692 إصابة، وكانت الرياض والشرقية الأعلى في الإصابات أيضاً بفارق طفيف بينهما، وكان قطاعي البناء والتشييد والتجارة الأعلى في عدد الإصابات تليهما الصناعات التحويلية.

ويذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتحمل نفقات انتقال وإقامة المصاب ومرافقه إن وجد، إذا كانت الإصابة إصابة عمل، بناء على تقرير طبي، ولو اعترض المشترك على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فإنه يتحمل نفقات انتقاله وإقامته ومرافقه كافة طوال فترة اعتراضه أمام اللجنة الاستئنافية، وفي حال قبول الاعتراض يتم تعويضه.