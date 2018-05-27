بالفيديو.. شرطي يتسبب في حادث مروع بالأردن

عمان(صدى):

شهدت الأردن حادث تصادم مروع تسبب فيه سيارة تابعة للشرطة؛ وأسفر عن سقوط مصابين وحالات وفاة .

وفي التفاصيل التي أظهرها فيديو مصور بكاميرا مراقبة لأحد المحلات التجارية، يبدو أن سائق سيارة الشرطة فقد السيطرة على سيارته مما تسبب في اصدامه بسيارة أخرى، بشكل مروع؛ حيث تسبب الحادث في إصابة 3 من رجال الأمن ووفاة اثنين من المواطنين.

وحاول المارة تقديم المساعدة وإخراج المصابين وسط الدخان الكثيف الصاعد من السيارتين.