تميم يفتح أبواب قطر أمام مافيا تجار البشر مقابل الأموال

طلال الضوي(صدى):

ناشدت المعارضة القطرية، اليوم الأحد، الشرفاء من الشعب القطري بإلوقوف أمام محاولات النظام القطري لتحويل بلدهم إلى مستعمرة للمرتزقة.

وقالت المعارضة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” إن إئتلاف المعارضة القطرية يناشد القطريين الشرفاء بالوقوف في وجه محاولات النظام القطري سلخنا عن هويتنا الخليجية والعربية وتحويل قطر الى مستعمرة للمرتزقة والمجرمين الغرباء وزرعهم في مجتمعنا بهدف انقاذ شركات تميم من الافلاس ” .

وتابعت : ” لقد عقد تميم وجماعاته ضمن هذا الاطار صفقات مع مافيات من القوقاز وآسيا تهدف الى نقل اموالهم الى بنوك النظام التي جمعوها من نشاطهم الاجرامي في مجال الاتجار بالبشر والمخدرات وتجارة الاعضاء البشرية ” .

وأضافت : ” هدف هذه الاموال ضخ السيولة في هذه البنوك مقابل حصص في العقارات والشركات التابعة لتميم وحلقته الضيقة والتي تعاني من خسائر فادحة نتيجة الفساد والهدر والصراع على السلطة والنفوذ ” .

واستكملت : ” وسيؤمن النظام القطري واجهزته الامنية والقضائية ملاذا آمنا لزعماء هؤلاء المافيات والعصابات المتورطة بأبشع الجرائم ليس فقط في دولهم بل في تجارة وبيع السلاح للمنظمات الارهابية في مناطق النزاعات بالمنطقة ” .

واختتمت سلسلة التغريدات : ” ان الائتلاف لن يقف مكتوف الايدي امام هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي وسيكون سدا منيعا في وجه هذه المحاولات الدنيئة التي تعرض مجتمعنا وافراده لأكبر عملية اختراق وتفكيك من قبل المافيات العالمية ” .