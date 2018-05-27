بالفيديو.. استقبال رائع للاعبي الريال بعد التتويج في ساحة ثيبيليس

ماجد محمد(صدى):

كالعادة تجمعت جماهير مدريد ، اليوم الأحد، في ساحة ساحة ثيبيليس؛ للاحتفال بالبطل ريال مدريد الذي اقتنص لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ، والـ 13 في تاريخه.

واحتشدت الجماهير في ساحة المدريديستا لاستقبال الأبطال وهم يحملون كأس دوري أبطال اوروبا في مشهد واحتفال رائع .

وكان الريال اقتنص اللقب أمس السبت بعد التغلب على ليفربول بثلاثية مقابل هدف وحيد في كييف.