بالفيديو.. استقبال رائع للاعبي الريال بعد التتويج في ساحة ثيبيليس
كالعادة تجمعت جماهير مدريد ، اليوم الأحد، في ساحة ساحة ثيبيليس؛ للاحتفال بالبطل ريال مدريد الذي اقتنص لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ، والـ 13 في تاريخه.
واحتشدت الجماهير في ساحة المدريديستا لاستقبال الأبطال وهم يحملون كأس دوري أبطال اوروبا في مشهد واحتفال رائع .
وكان الريال اقتنص اللقب أمس السبت بعد التغلب على ليفربول بثلاثية مقابل هدف وحيد في كييف.
🏆وصلنا إلى ساحة "ثيبيليس"!
شكراً لهذا الاستقبال الراائع يا مدريديستا!!#CHAMP13NS | #HalaMadrid pic.twitter.com/luGG2bPKAA
— #CHAMP13NS الأبطال (@realmadridarab) May 27, 2018
اترك تعليقاً