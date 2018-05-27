ريبيري يدعم بنزيما: استبعدك المنتخب الفرنسي فأحرزت 3 بطولات في دوري الابطال

ماجد محمد(صدى):

علق الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ، على اقتناص الريال للقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ، وإحراز كريم بنزيما لأحد اهداف اللقاء الذي انتهى بثلاثية.

وقال ريبيري مدعمًا لبنزيما الذي تم استبعاده من منتخب فرنسا عبر حسابه على ” تويتر ” : ” لقد أبعدوك عن المنتخب لثلاث سنوات تقريبًا، لكنك تمكنت من الفوز بثلاث بطولات في دوري أبطال أوروبا، تهانينا لك كريم بنزيما ” .

وكان بنزيما هو صاحب الهدف الافتتاحي أمس في نهائي دوري الابطال أمام ليفربول الإنجليزي.