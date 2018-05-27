بالفيديو.. ” ميكونو ” يكشف أسحار كانت ملقاة بقاع البحر

فهمي محمد(صدى):

تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، ” مقطع فيديو ” يوضح خروج عدد من الأعمال والأسحار التي كانت ملقاة في قاع البحر، إلي السطح حيث تقاذفتها الأمواج حتي وصلت أحد الشواطئ.

جاء ذلك بعد أن ضرب الإعصار ” ميكونو ” منطقة سقطري اليمنية وأشتد بعدها ليصل إلى مناطق بسلطنة عُمان، وبعض الأجزاء الجنوبية من المملكة.