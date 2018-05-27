بالفيديو.. رعب هستيري لرانيا فريد شوقي في رامز تحت الصفر

نورة الشهري(صدى):

استضافت الحلقة الـ 11 من برنامج المقالب الرمضاني ” رامز تحت الصفر ” ،اليوم الأحد ، الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي.

وانهارت الفنانة رانيا فريد شوقي من الرعب الهيستيري في لحظة ظهور ” النمر”، والذي يعد احد فقرات الحلقة الذي يهدف إلى إثارة رعب الضيف.

يجدر الإشارة إلى أن برنامج رامز تحت الصفر هو أضخم برنامج مقالب رمضاني؛ يعتمد على وضع ضيوفه في المواقف المرعبة المختلفة وفي الوقت المناسب يقوم رامز جلال بالكشف عن شخصيته.