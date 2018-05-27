شير شات تناقش ظلم النساء والتحكم في مستقبلهن

اميرة خالد(صدى):

ناقشت الحلقة الـ11 من مسلسل شير شات اليوم الأحد، ظلم النساء والتحكم في مستقبلهن وتعنيفهن وعدم الثقة فيهن عن طريق بعض المنافقين المتناقضين.

وشهدت الحلقة تفاعل كبير من قبل المشاهدين؛ الذين أعربوا عن سعادتهم ؛ لمناقشة تلك القضية.

وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” أبرز تعليقات المشاهدين حول الحلقة الـ11 من شير شات.

قال أحد المغردين: يرفض أن تشتغل المرأه فالمستشفى ثم يطالب بوجود امرأه فالمستشفى لعلاج زوجته، قمه فالتناقض.

وأضاف آخر: رروعة الحلقة ونطالب باعتذار من حقر المرأة.

وتابع آخر: حلقة في الصميم عن ظلم النساء والتحكم في مستقبلهم وتعنيفهم والشك فيهم وعدم الثقة فيهن عن طريق بعض المنافقين المتناقضين.