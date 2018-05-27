في أول تعليق له بعد الإصابة.. صلاح: أثق أنني سأشارك في المونديال

طلال الغامدي(صدى):

علق اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، اليوم الأحد، على إصابته التي لحقت به أمس في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الريال التي انتهت لصالح الملكي.

وغرد ” صلاح ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، موضحًا أن الليلة الماضية كانت صعبة عليه ، لكنه قادر على تخطي تلك اللحظة.

وأوضح أنه رغم صعوبة الأمر إلا أنه يثق في أنه سيشارك في المونديال قائلًا: ” على الرغم من الصعاب أثق في تواجدي في روسيا لأجعلكم فخورين بي “.

وكان تعرض صلاح للإصابة في الدقيقة 25 من عمر المباراة إثر تدخل عنيف من راموس؛ أسفر عن إصابته في الكتف.