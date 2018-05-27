الأردن تبلغ تركيا برغبتها في إنهاء التجارة الحره بينهما رسميا

عمان(صدى):

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، أنها أبلغت تركيا رغبتها في إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما رسميا.

وكانت تركيا والأردن وقعا على تلك الاتفاقية في عام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في عام 2011.

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي؛ إذ بلغت الصادرات الأردنية إلى تركيا العام الماضي حوالي 65.8 مليون دينار، في حين أن المستوردات بلغت 484 مليون دينار لنفس العام.