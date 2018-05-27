” عمر السومة ” يخضع للفحوصات الطبية من أجل الموسم القادم

ماجد محمد(صدى):

خضع عمر السومة لاعب فريق الأهلي والمنتخب السوري عمر لإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية في المركز الطبي للفيفا بدبي؛ وذلك للاطمئنان بعد الإصابات المتكررة التي تعرض لها خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى عمل برنامج طبي لتجهيزه للموسم القادم، تحت إشراف الدكتور مبارك المطوع ود.مراد الغرايري مدير مركز الفيفا بدبي.

وصرح ممثل السعودية لمركز الفيفا بدبي الدكتور مبارك المطوع، أنه تم إجراء جميع الفحوص الطبية للاعب، وخاصة من الناحية الميكانيكية، لافتاً إلى أن الكابتن عمر السومة يحتاج إلى أربعة أسابيع كمرحلة تأهيل وإعداد للموسم القادم.

وأفاد الدكتور ” المطوع ” أنه تم عمل فحوص دم مخبرية، وأيضاً تم عمل عدد من الفحوص في قسم الأشعة، بالإضافة إلى فحص سريري، وعدد من الاختبارات على بعض الأجهزة الحركية، مؤكدًا على حرص اللاعب “السومة” على الانضباط وتنفيذ البرنامج الإعدادي الطبي له قبل بداية الموسم الرياضي.