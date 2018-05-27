بالصور.. تمساح وثعبان يتصارعان حتى الموت في نهر

كولمبو(صدى):

وثق أحد زوار حديقة يالا الوطنية في سريلانكا، مشهدًا مذهلاً لتمساح قوي يتغلب على ثعبان مميت.

والتقُطت الصور بالقرب من بركة مياه صغيرة على الطريق الرئيسي تعد موطنًا للتماسيح الصغيرة قبل أن تقترب أفعى راسل من تمساح.

حيث تمكن التمساح من الإمساك بالثعبان بفكيه وبدأ يدور به في محاولة لقتله وبلعه في عرض مذهل، وعلى الرغم من القتال المميت، فاز التمساح في النهاية وفرض سيطرته بفضل فكيه القويين.