مدرب ليفربول: إصابة محمد صلاح ” خطيرة “

نواف السالم(صدى):

كشف يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، واصفًا إياها بالـ ” خطيرة ” .

وصرح كلوب عقب المباراة التي انتهت بخسارة الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف قائلا: ” هي إصابة خطيرة، خطيرة للغاية صلاح الآن في المستشفى لإجراء أشعة على موضع الإصابة، والتي قد تكون في الترقوة أو الكتف نفسه، الأمور لا تبدو جيدة، هذا كل شيء ” .

يُذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول قد تعرض للإصابة في الدقيقة 30، إثر التحام مع سيرجيو راموس مهاجم نادي ريال مدريد، أمس السبت، في مبارة نهائي دوري أبطال أوروبا .