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مدرب ليفربول: إصابة محمد صلاح ” خطيرة “

مدرب ليفربول: إصابة محمد صلاح ” خطيرة “
نواف السالم(صدى):

كشف يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، واصفًا إياها بالـ ” خطيرة ” .

وصرح كلوب عقب المباراة التي انتهت بخسارة الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف قائلا: ” هي إصابة خطيرة، خطيرة للغاية صلاح الآن في المستشفى لإجراء أشعة على موضع الإصابة، والتي قد تكون في الترقوة أو الكتف نفسه، الأمور لا تبدو جيدة، هذا كل شيء ” .

يُذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول قد تعرض للإصابة في الدقيقة 30، إثر التحام مع سيرجيو راموس مهاجم نادي ريال مدريد، أمس السبت، في مبارة نهائي دوري أبطال أوروبا .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1144 ] نشر منذ 40 دقيقة

خمسه وخميسه … صابته عين

[ عدد التعليقات: 2152 ] نشر منذ 19 دقيقة

قدامك العافية يابطل

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