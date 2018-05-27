بالفيديو.. أسيل عمران: ندمت عن مشاركة يومياتي بشكل عفوي عبر السوشيال ميديا

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة السعودية أسيل عمران ، خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج عن ندمها لمشاركتها يومياتها مع المتابعين عبر السوشيال ميديا بشكل عفوي .

وقالت أسيل ” أنا ممكن أسامح مرة وأثنين لكن مرة ثالثه بيكون في رد فعل مو طيب .. وبيكون خلاص كل شئ انتهى .. يعني مع السلامة شكراً باي ” .

وأضافت أسيل عن شعورها بمشاركة يومياتها مع الجمهور ” نعم ندمت على هذا لأن مش كل الناس هتاخدك بحسن نيه حتى إذا كنت أتصرف بشكل عفوي.. ابعض راح يحور كل شئ ” .