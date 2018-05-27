  • الأحد 27

    مايو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. أسيل عمران: ندمت عن مشاركة يومياتي بشكل عفوي عبر السوشيال ميديا

بالفيديو.. أسيل عمران: ندمت عن مشاركة يومياتي بشكل عفوي عبر السوشيال ميديا

بالفيديو.. أسيل عمران: ندمت عن مشاركة يومياتي بشكل عفوي عبر السوشيال ميديا
أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة السعودية أسيل عمران ، خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج عن ندمها لمشاركتها يومياتها مع المتابعين عبر السوشيال ميديا بشكل عفوي .

وقالت أسيل ” أنا ممكن أسامح مرة وأثنين لكن مرة ثالثه بيكون في رد فعل مو طيب .. وبيكون خلاص كل شئ انتهى .. يعني مع السلامة شكراً باي ” .

وأضافت أسيل عن شعورها بمشاركة يومياتها مع الجمهور ” نعم ندمت على هذا لأن مش كل الناس هتاخدك بحسن نيه حتى إذا كنت أتصرف بشكل عفوي.. ابعض راح يحور كل شئ ” .

. #اسيل_عمران 🌸 . . .

A post shared by بيفور سكوب Ⓜ (@be4andafter_scop) on


الوسوم:

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *