مبتعثة توجه نداء لمساعدة أبيها في المدينة.. وتلبية واسعة لها

نايف السالم(صدى):

فوجئ بائع مساويك، يمتلك بسطة صغيرة مجاورة للمسجد النبوي بالمدينة المنورة، بزيارة الناس له خصيصًا، وشراء منه المساويك.

ويرجع الأمر، إلى ابنته المبتعثة وزوجها إلى كندا، وتدعى ” أمجاد ” التي وجَّهت نداء إلى رواد موقع ” تويتر ” ، بأن يشتروا المساويك من والدها، مرفقة صورته مع تعليق عليها.

وقالت ” أمجاد ” : ” نفسي أساعد أبويه في كل شي، بس ما بيدي حاجة، عنده بسطة مساويك جنب الحرم في المدينة، اللي يروح ويشوفه يشتري من عنده ولو مسواك واحد، وراح تعرفوا قد ايش بينبسط ” .

ولم تتوقع المبتعثة أن يلبي الكثير النداء، أو ينتبه إليه، إلا أنها فوجئت بوالدها ويدعى ” أبو علي ” يتحدث إليها عن سعادته بزيارة الناس له، كما أرسل البعض صورهم على حسابها مع الوالد وبسطته الصغيرة.