حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة السابعة
أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن صدور نتائج الأهلية للدورة السابعة ” لشهر يونيو ” .
وأوضح أنه يمكن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية من خلال الرابط هنـــا .
كما شرح البرنامج، طريقة معرفة النتائج في إنفوجراف نشره عبر حسابه في موقع ” تويتر ” .
طلال[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 48 دقيقة
حساب المواطن نسمع فيه ولا نشوفه
ماجد[ عدد التعليقات: 904 ] نشر منذ 47 دقيقة
فقدنا الامل فيهم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 47 دقيقة
ماجاني شي
#حساب_المواطن
خالــــــــــــــــد[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 26 دقيقة
يعطونك 300 ريال وتروح لضريبه اكثر من الف ريال في الفواتير والمواد الغذائيه وردد ياليل مطولك وكل يوم يرسلون عليك رساله احد اتابعين غير مؤهل الله يعوض