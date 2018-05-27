حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة السابعة

عادل الحربي(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن صدور نتائج الأهلية للدورة السابعة ” لشهر يونيو ” .

وأوضح أنه يمكن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية من خلال الرابط هنـــا .

كما شرح البرنامج، طريقة معرفة النتائج في إنفوجراف نشره عبر حسابه في موقع ” تويتر ” .