” الأمير تركي ” يحكي قصة بداية كرة القدم على يد والده بالمملكة

ماجد محمد(صدى):

حكى الأمير تركي بن عبدالله الفيصل عن دور والده الراحل في تأسيس وتطوير الرياضة السعودية، حيث كان وزير الداخلية الأسبق هو مَن أسس اللجنة الأولمبية السعودية، وساهم في تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، واعتماد المملكة عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” .

وأضاف ” الأمير تركي ” أن إحدى مباريات كرة القدم بالمملكة شهدت مضاربة عنيفة أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، فقررت الحكومة إيقاف النشاط الكروي، غير أن والده الأمير عبدالله الفيصل التقى الملك عبدالعزيز وأقنعه بعودة النشاط، حيث اشترط عليه الملك المؤسس أن يشرف عليها شخصياً وأن يكون مسؤولاً عنها أمامه.

ومن جانبه قال الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، خلال حواره التليفزيوني، أمس السبت ، أن والده كان يشاهد مباريات كرة القدم التي كان ينظمها البحَّارة الأجانب العاملون بالمملكة، فكون فريقاً سعودياً لمنافستهم ومن هنا بدأ النشاط الكروي المنظم بالمملكة، وتأسست أندية الاتحاد والوحدة والهلال والشباب.