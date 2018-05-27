الهيل: مشكلة قطر في العقلية المؤسسية لها
أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن تصريحات وزير خارجية البحرين تعكس الحقيقة المرة وهي أن المشكلة في العقلية المؤسسية لقطر، وليس في أزمتها مع الرباعي العربي.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تصريحات وزير الخارجية البحريني بعدم وجود بارقة أمل في صلح قريب تعكس الحقيقة المرة التي لا يقدر تنظيم الحمدين فهم أبعادها الجيوسياسية أو الاستراتيجية فالمشكلة الرئيسة ليست الأزمة، وإنما المعضلة في العقلية المؤسسية في قطر ولن يحدث أي تطور اذا لم تتغير هذه العقليه الفاسدة ” .
وكان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، قد صرَّح بأنه ليس هناك بارقة أمل في حل أزمة قطر مع الدول العربية الأربع لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه اذا استمرت الدوحة في سلوكها المسيء فإن المقاطعة ستطول، وأن الدول الأربع تأمل في عودة الدوحة إلى النسيج الخليجي.
غندورة[ عدد التعليقات: 9746 ] نشر منذ 48 دقيقة
المشكلة الرئيسة ليست الأزمة، وإنما المعضلة في [[ العقلية ]] المؤسسية في قطر ولن يحدث أي تطور اذا لم تتغير هذه العقلية الفاسدة🤔
سُبحان الله كأنكم تتحدثون عن عقلية الجاهلة شريفـة وهذه العقلية الجاهلة الفاسدة الغبية جعلتها تؤسس بيوت حي الله وع البركة بصيرتها العمياء تقول لها أهم ششئ تتزوجون وبعدين تخلفون وكل يجي ورزقه معاه ع حد تفكيرها ثم يخلفون للمجتمع العالات والعاهات والمجرمين وشريفة المستفيـــــــدة من هذا الإنتاج ماتهرول عبث.. عليها من الله ماتستحق.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 31 دقيقة
عجبني ردك جدا ياغندورة معك حق
طلال[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يعطيك العافيه ياهيل هذا هو الكلام الحقيقي