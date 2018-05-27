الهيل: مشكلة قطر في العقلية المؤسسية لها

طلال الضوي(صدى):

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن تصريحات وزير خارجية البحرين تعكس الحقيقة المرة وهي أن المشكلة في العقلية المؤسسية لقطر، وليس في أزمتها مع الرباعي العربي.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تصريحات وزير الخارجية البحريني بعدم وجود بارقة أمل في صلح قريب تعكس الحقيقة المرة التي لا يقدر تنظيم الحمدين فهم أبعادها الجيوسياسية أو الاستراتيجية فالمشكلة الرئيسة ليست الأزمة، وإنما المعضلة في العقلية المؤسسية في قطر ولن يحدث أي تطور اذا لم تتغير هذه العقليه الفاسدة ” .

وكان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، قد صرَّح بأنه ليس هناك بارقة أمل في حل أزمة قطر مع الدول العربية الأربع لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه اذا استمرت الدوحة في سلوكها المسيء فإن المقاطعة ستطول، وأن الدول الأربع تأمل في عودة الدوحة إلى النسيج الخليجي.