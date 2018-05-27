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بالصور.. ” الأرصاد وحماية البيئة ” تغلق 5 كسارات مخالفة للشروط

بالصور.. ” الأرصاد وحماية البيئة ” تغلق 5 كسارات مخالفة للشروط
علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، بقيام فرق التفتيش البيئي التابعة للهيئة العامة بمنطقة مكة المكرمة، بإغلاق عدد خمس كسارات غير ملتزمة بالاشتراطات البيئية وصدر بحقها قرارات إيقاع العقوبة بالإغلاق .

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد في تغريدتها، اليوم الأحد، إنه من خلال الجولات التفتيشية المسائية بشهر رمضان ، نجحت في ضبط محضر مخالفة بيئية لعدد ثلاث كسارات وخلاطة إسفلتية أخرى .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 32 دقيقة

حسبي الله في كل فاسد

[ عدد التعليقات: 904 ] نشر منذ 30 دقيقة

نبغي مزيد من هذه الحملات التفتيشيه للتطهير

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