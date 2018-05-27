إصابة محمد صلاح تعيد الأذهان للاعب البرازيلي ” إدواردو “

طلال الغامدي(صدى):

أعادت إصابة اللاعب المصري محمد صلاح الذي يلعب في صفوف ” ليفربول ” ، أذهان جماهير نادي ” الهلال ” للحظة إصابة اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، في نهائي دوري الأبطال الآسيوي خلال مواجهة أورواو ريد دياموندز الياباني.

حيث تجرع ” ليفربول ” من نفس كأس ” الهلال ” الذي فشل في تحقيق اللقب بفقدان لاعب بقيمة ” إدواردو ” .

وشهد نهائي دوري الابطال إصابة محمد صلاح في الدقيقة25؛ وذلك بعد تدخل عنيف من لاعب الريال راموس؛ تسببت في خروجه من الملعب حيث أصيب بخلع في الكتف، في المباراة التي انتهت لصالح القلعة البيضاء بثلاثية .