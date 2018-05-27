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مقتل 4 جنود روس بأيدي المعارضة في ” سوريا “

مقتل 4 جنود روس بأيدي المعارضة في ” سوريا “
موسكو(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية منذ قليل، عن مقتل جنود روس بأيدي المعارضة في سوريا.

حيث أفادت الوزارة بمقتل 4 جنود روس؛ إثر اشتباك مع العناصر المعارضة بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن 5 عسكريين روس آخرين أصيبوا بجروح أثناء هذا الاشتباك.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1425 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله اكبر والعزة لله اللهم ارنا عجائب قدرتك في روسيا الذين سفكو وقتلو وهجرو ودمرو الابرياء ويتمو الاطفال ورملو النساء انهم لايعجزونك

[ عدد التعليقات: 3722 ] نشر منذ 1 ساعة

الروس قدموا الى سوريا عندما اوشك بشار ع السقوط وانتشلوه..اسأل الله ان يهزهم ويهزمهم بحوله وقوته

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