مقتل 4 جنود روس بأيدي المعارضة في ” سوريا “
أعلنت وزارة الدفاع الروسية منذ قليل، عن مقتل جنود روس بأيدي المعارضة في سوريا.
حيث أفادت الوزارة بمقتل 4 جنود روس؛ إثر اشتباك مع العناصر المعارضة بمحافظة دير الزور شرق سوريا.
من الجدير بالذكر أيضًا، أن 5 عسكريين روس آخرين أصيبوا بجروح أثناء هذا الاشتباك.
ابو راشد[ عدد التعليقات: 1425 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله اكبر والعزة لله اللهم ارنا عجائب قدرتك في روسيا الذين سفكو وقتلو وهجرو ودمرو الابرياء ويتمو الاطفال ورملو النساء انهم لايعجزونك
..ااالسحاب💭💭.[ عدد التعليقات: 3722 ] نشر منذ 1 ساعة
الروس قدموا الى سوريا عندما اوشك بشار ع السقوط وانتشلوه..اسأل الله ان يهزهم ويهزمهم بحوله وقوته