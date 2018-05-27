مقتل 4 جنود روس بأيدي المعارضة في ” سوريا “

موسكو(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية منذ قليل، عن مقتل جنود روس بأيدي المعارضة في سوريا.

حيث أفادت الوزارة بمقتل 4 جنود روس؛ إثر اشتباك مع العناصر المعارضة بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن 5 عسكريين روس آخرين أصيبوا بجروح أثناء هذا الاشتباك.