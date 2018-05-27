علماء يبتكرون هجينا غريبا نصفه إنسان والآخر دجاجة

نيويورك(صدى):

في تجربة علمية غريبة ، نجح فريق بحث في جامعة روكفلر بنيويورك ، خلال دراسة علمية أجروها ، في مزج خلايا بشرية اصطناعية مع أجنة دجاجة ، لإنماء بنية عظمية وأعصاب جديدة .

وأكد أحد الباحثين الدكتور علي بريفانلو ، أنه من خلال جمع الخلايا البشرية المصممة في المعمل بجنين الدجاج، سيتمكن العلماء من مراقبة كيفية تنظيم الخلايا لنفسها.

وكشف الباحثون النقاب عن الأعمال الداخلية لما يسمى بـ ” الخلايا المُنظّمة ” ، والتي تجسد كيفية تشكل جسم الإنسان .

ورغم غرابة الابتكار، إلا أن هذه التجربة يمكن أن تساعد في حل المعضلات الأخلاقية طويلة الأمد، المتعلقة باستخدام الأجنة البشرية في التجارب المعملية، حيث تحظر دول مثل الولايات المتحدة، استخدام الأجنة التي بلغ عمرها أكثر من 14 يومًا، وهو الوقت نفسه تقريبًا الذي تبدأ الخلايا المنظمة التكوّن فيه.