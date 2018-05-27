حسن معاذ يدخل قائمة المطلوبين بالاتحاد

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي الاتحاد لتدعيم صفوف لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بضم لاعب الفيحاء الظهير الدولي حسن معاذ.

ويأتي دخول معاذ ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين في الاتحاد، بناءً على طلب المدرب الأرجنيتي رامون دياز بتدعيم مركز الظهير الأيمن للفريق.

وكان الاتحاد تعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز خلفًا للتشيلي لويس سييرا الذي رحل عن النادي وفق رغبته.

يُذكر أن حسن معاذ لاعب الشباب السابق قد انضم للفيحاء في الصيف الماضي بعقد يمتد لموسمين، قضى موسم واحد فقط منهم.