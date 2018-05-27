7 مشاريع عملاقة ضمن برنامج ” سكني ” بالرياض

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الإسكان، اليوم، عن إجمالي المشاريع الإسكانية التي أعلنت عنها عبر برنامج ” سكني ” في مدينة الرياض خلال العام الحالي 2018.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد المشاريع بلغ 7 مشاريع بإجمالي 13831 وحدة سكنية تتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلًا بالمطورين العقاريين المؤهلين.

وأَضافت أن هذه المشاريع تشمل كلًا من ” بيوت الزامل، إسكان الرياض1، إشراق ليفنج، بوابة الشرق، معالي عنان، دواوين الجزيرة، وديار السعد “، ويتم توزيعها في عدد من أحياء الرياض إلا أن النصيب الأكبر سيكون لأرض الوزارة الواقعة شمال مدينة الرياض.

كما أشارت الوزارة إلى أنه من المنتظر أن توفر خلال العام الجاري أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، وذلك بهدف إنشاء مجمع سكني متكامل الخدمات والمرافق، يشمل المواقع الترفيهية والخدمية والتجارية، بالإضافة إلى مواقع مخصصة للجهات الحكومية.

وكشفت الوزارة عن مزايا وتفاصيل كلًا من الـ7 مشاريع السابقة، موضحه أن مشروع ” بيوت الزامل ” في مخطط المعالي بحي الجنادرية، يوفر 155 فيلا مقامة على مساحة 417.76 ألف متر مربع وبأسعار تبدأ من 635 ألف ريال ومساحات تصل إلى 320 مترًا مربعًا، كما يوفر جميع الخدمات من مساجد ومدارس وحدائق وشبكات مياه وكهرباء إنارة بالإضافة إلى قربه لعدد من المشاريع والمعالم الحيوية.

وعن مشروع ” إسكان الرياض1 ” أوضحت أنه يوفر 168 شقة بأسعار تبدأ من 410.75 ألف ريال، حيث يتكون من 6 عمائر كل منها تحوي 7 أدوار وفي كل دور شقق، كما يمتاز المشروع بتهيئـة كامل البنيـه التحتيـة مـن شـبكات الطـرق الداخليـة، والإنـارة والتشـجير والحدائـق بالإضافـة إلـى المسـاجد والمـدارس وذلـك وفقـا لأعلـى المعايير التخطيطية.

ويوفر مشروع ” إشراق ليفنج ” 2096 تاون هاوس وفيلا في موقع استراتيجي مميز شمال الرياض وغرب مطار الملك خالد الدولي، ويحوي المشروع على جامع و6 مساجد و6 مدارس و7 مرافق تجارية و7 ملاعب اطفال، كما يوفر وحدات سكنية تصل مساحاتها إلى 359 مترًا مربعًا وبأسعار تبدأ من 686 ألف ريال.

أمام مشروع ” بوابة الشرق ” يعد حد أكبر مشاريع الإسكان في مدينة الرياض، حيث يحوي 5968 فيلا موزعة على مساحة تزيد عن 6.5 مليون متر مربع وبأسعار تبدأ من 645 ألف ريال، ويحتوى على جامعين للصلاة و 29 مسجدًا، و15 مدرسة، و48 مرفقًا تجاريًا، و41 حديقة وملعبًا للأطفال، مع مركزين أمنيين، ومركز دفاع مدني.

ويقدم مشروع ” إسكان معالي عنان ” 443 تاون هاوس مقامة على مساحة 105.83 ألف مترًا مربعًا ضمن مخطط متكامل يحوي المدارس والمساجد والحدائق ومباني حكوميـة والعديـد مـن المرافـق العامـة، ويقع المشروع قرب طريقي الدمام وخريص، حيث يقدم المشروع وحدات سكنية تصل مساحاتها إلى 305 مترًا مربعًا وبأسعار تبدأ من 670 ألف ريال.

ويأتي مشروع ” دواوين الجزيرة ” كمشروع إسكاني عملاق يحوي 4400 فيلا سكنية مقامة على مساحة 1.26 مليون متر مربع، ويقع المشروع علــى شــارع الإمــام مســلم وشــارع الإمــام مالــك، بمساحة تجارية تقدر بـ300 ألف مـتر مربع، أي ما يقرب من 6% مــن المشـروع بأكملــه.

ويوفر المشروع 3 نماذج سكنية هي تاون هاوس بمساحة أرض 200 متر ومسطح بناء 250 مترا، وفلل دوبلكس بمساحة أرض 250 مترا ومسطح بناء 313 متر مربع، وفلل بمساحة أرض 350 مترًا مربعًا ومسطح بناء 389 مترا، وبأسعار تبدأ من 499 ألف ريال، ويحوي المشروع 20 مسجدا و12 مدرسة و5 حدائق ومركزين ثقافي وصحي.

أما مشروع ” إسكان الرياض – ديار سعد ” يوفر 601 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس بأسعار تبدأ من 618.4 ألف ريال، كما يحوي المشروع مسجدًا ومرفقًا تجاريًا و9 ملاعب أطفال وروضة.