” التأمينات ” تبدأ صرف المعاشات وفقا للتقويم الميلادي اعتبارا من أول يونيو

حمود العنزي(صدى):

تبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات المتقاعدين وأفراد عائلة المتوفى منهم اعتباراً من شهر يونيو القادم , وذلك تماشياً مع التوجيهات السامية بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكل العاملين في الدولة وفقاً للتقويم الميلادي، وإلى قرار المؤسسة القاضي بتوحيد التقويم المتبع في منشآت القطاع الخاص لأداء الاشتراكات الشهرية ليكون وفق التقويم الميلادي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبد الجبار أن المؤسسة ستقوم بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين وأفراد عائلة المتقاعد المتوفي وتعويض التعطل عن العمل – ساند – بداية كل شهر ميلادي اعتباراً من الشهر القادم يونيو 2018م , مبيّناً أن المؤسسة تصرف المعاشات التأمينية الشهرية المستحقة للمستفيدين مقدماً في أول كل شهر، وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية بحيث أن المعاش الذي يصرف أول شهر يونيو هو معاش شهر يونيو، والمعاش الذي يصرف أول شهر يوليو هو معاش شهر يوليو وهكذا في جميع أشهر العام.

ونوه إلى أنه مراعاة لاحتياجات المستفيدين المادية لمناسبة شهر رمضان المبارك وكذلك عيد الفطر السعيد، قرّرت المؤسسة البدء بصرف المعاش بالتقويم الميلادي اعتباراً من بداية شهر يونيو لموافقته 17 رمضان مما يعني صرف معاش شهر يونيو بعد 17 يوماً فقط من صرف معاش شهر رمضان , لافتاً إلى أنه نظراً لموافقة تاريخ 1 يونيو يوم الجمعة، فستقوم المؤسسة بتقديم موعد الصرف الى يوم الخميس 31 مايو الموافق 16 رمضان حسب تقويم أم القرى.

يذكر أن المعاشات التي تصرفها المؤسسة شهرياً تجاوزت مليار وسبعمائة مليون ريال يستفيد منها أكثر من ثلاثمائة وستون ألف مستفيد.