تخلي العقاري عن نظامه الأول.. أبرز التساؤلات أمام وزير الإسكان في الشورى

نايف السالم(صدى):

يقع وزير الإسكان الاستاذ ماجد الحقيل أمام العديد من استفسارات المواطنين حول بعض المشروعات الخاصة بالوزارة، خلال استضافته في مجلس الشورى.

حيث تلقت لجنة الإسكان بمجلس الشورى عددًا كبيرًا من استفسارات المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني؛ لطرحها على وزير الإسكان الاستاذ ماجد الحقيل خلال استضافته في المجلس.

وجاءت أبرز استفسارات المواطنين حول تخلي صندوق التنمية العقاري عن نظامه الأول، وهو إقراض المواطنين من رأس ماله دون تحويلهم إلى البنوك التجارية.

كما يواجه وزير الإسكان العديد من الأسئلة الخاصة بالمجلس، والتي تتضمن مدى سير برامج الوزارة في الطريق الصحيح، وتطبيق رسوم الأراضي البيضاء وأسباب تعثرها.

يُذكر أن وزير الإسكان الاستاذ ماجد الحقيل سيحضر أمام مجلس الشورى خلال جلسته المقرر عقدها الأربعاء القادم الموافق الـ14 من رمضان.

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