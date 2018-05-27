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الإطاحة بوافد عربي متهم بسرقة أموال مؤسسة خيرية

الإطاحة بوافد عربي متهم بسرقة أموال مؤسسة خيرية
علي القحطاني(صدى):

نجحت شرطة الخبر في إلقاء القبض على ” وافد ” من الجنسية العربية، خلال محاولته الهروب خارج المملكة، وبحوزته مبالغ قام بسرقتها من إحدى المؤسسات الخيرية بـ ” الخبر ” .

وبالتطرق لتفاصيل القضية، استطاع ” المتهم ” الدخول عنوة لمقر المؤسسة بعد تهشيم اقفال المداخل وصندوق المحاسبة، حيث تمكن من الاستيلاء على المبالغ المالية التي بداخل الصندوق.

وفي هذا السياق، أوضح العقيد زياد الرقيطي، المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه بإجراء التحقيقات تم التوصل لمعلومات تشير أن المتهم بالسرقة وافد من جنسية عربية .

حيث تم القبض عليه خلال محاولته الهرب لخارج البلاد، وتم ضبط المبلغ المسروق بحوزته، والتحفظ على هذا المبلغ.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 1 ساعة

هي وصلت لسرقه مؤسسة خيرية !! لاحول ولا قوة الا بالله 😮

[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 1 ساعة

يجب أن يتم حسابه على مافعله حساب عسير ليكن عبره لامثاله

[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 56 دقيقة

ياخيتي ناقدة وين راعي الددسن والأخت دهر أصدقائك بالصدى مالهم حس🙄🙄🙄

[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 50 دقيقة

ياخيتي ناقدة وين راعي الددسن والأخت دهر أصدقائك بالصدى مالهم حس

[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 45 دقيقة

فلوووس كاااااش مني منييييييييييييييي

[ عدد التعليقات: 5214 ] نشر منذ 40 دقيقة

والله ياصقر مااعرف عنهم شي … اختفو فجأه 😨🤭 ياليت لو احد يعرفهم ويتواصل معاهم يطمنا عليهم 💔

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