الإطاحة بوافد عربي متهم بسرقة أموال مؤسسة خيرية
نجحت شرطة الخبر في إلقاء القبض على ” وافد ” من الجنسية العربية، خلال محاولته الهروب خارج المملكة، وبحوزته مبالغ قام بسرقتها من إحدى المؤسسات الخيرية بـ ” الخبر ” .
وبالتطرق لتفاصيل القضية، استطاع ” المتهم ” الدخول عنوة لمقر المؤسسة بعد تهشيم اقفال المداخل وصندوق المحاسبة، حيث تمكن من الاستيلاء على المبالغ المالية التي بداخل الصندوق.
وفي هذا السياق، أوضح العقيد زياد الرقيطي، المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه بإجراء التحقيقات تم التوصل لمعلومات تشير أن المتهم بالسرقة وافد من جنسية عربية .
حيث تم القبض عليه خلال محاولته الهرب لخارج البلاد، وتم ضبط المبلغ المسروق بحوزته، والتحفظ على هذا المبلغ.
خديجه[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 1 ساعة
هي وصلت لسرقه مؤسسة خيرية !! لاحول ولا قوة الا بالله 😮
طلال[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب أن يتم حسابه على مافعله حساب عسير ليكن عبره لامثاله
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5214 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد من اليمن …. 😏
,, اااالآسمهااااني!![ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
صقر[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 56 دقيقة
ياخيتي ناقدة وين راعي الددسن والأخت دهر أصدقائك بالصدى مالهم حس🙄🙄🙄
صقر[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 50 دقيقة
ياخيتي ناقدة وين راعي الددسن والأخت دهر أصدقائك بالصدى مالهم حس
احب امردغة[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 45 دقيقة
فلوووس كاااااش مني منييييييييييييييي
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5214 ] نشر منذ 40 دقيقة
والله ياصقر مااعرف عنهم شي … اختفو فجأه 😨🤭 ياليت لو احد يعرفهم ويتواصل معاهم يطمنا عليهم 💔