بالصور.. خالد بن سلمان: معا حتى يعود اليمن أصل العرب
أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، بجهود القوات المشتركة السعودية في دعم اليمن وشعبها الشقيق.
وأكد الأمير خالد بن سلمان على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المملكة ستستمر في تقديم كافة الدعم لليمن حتى يعود أصل العرب مستقرًا وحصنًا منيعًا أمام الإرهابيين الساعين لدماره.
وقال الأمير خالد ” نفتخر بأبطالنا في القوات المشتركة السعودية وفريق برنامج إعادة إعمار اليمن لإيصالهم الدعم والإغاثة وإعادة فتح الطرق مباشرة بعد انتهاء الإعصار في سقطري “.
كما نشر صور من المساعدات، مضيفًا ” هذا واجبنا وما تعودنا عليه من بلادنا وقيادتنا وشعبنا تجاه اخواننا اليمنيين وسنستمر بإذن الله بتقديم كل الدعم لهم حتى يعود اليمن أصل العرب مستقراً وحصناً منيعاً أمام قوى الشر والفوضى والدمار “.
الواقع[ عدد التعليقات: 6213 ] نشر منذ 16 دقيقة
يا طويل العمر اصل العرب هم جنوب المملكة من بعد الحجر الركن اليماني إلى نجران فقط والدليل انك لا تجد منهم الخيانة وهم أصحاب أخلاق وكرم وشجاعة اما من في الطرف الآخر فلن تجد هذه الصفات الا نادرا في قلة منهم والدليل ما يحدث الآن وقبل ذلك فلا نكبر روسهم بهذه المقولة فا اقسم ان الحوثي ومن زمرته لايوجد فيهم ذرة من أصل العرب
محمد سعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة
حفظ الله مملكتنا وحكامنا وشعبنا وجنودنا وجزاهم الله خير على مايقدمونه من خدمة للعرب وللمسلمين وللانسانية بشكل عام
وحفظ الله اليمن الشقيق يمن العروبه واعاده الله الى حضنه العربي والاسلامي ونصره الله على الغرباء المحتلين