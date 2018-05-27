بالصور.. خالد بن سلمان: معا حتى يعود اليمن أصل العرب

عادل الحربي(صدى):

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، بجهود القوات المشتركة السعودية في دعم اليمن وشعبها الشقيق.

وأكد الأمير خالد بن سلمان على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المملكة ستستمر في تقديم كافة الدعم لليمن حتى يعود أصل العرب مستقرًا وحصنًا منيعًا أمام الإرهابيين الساعين لدماره.

وقال الأمير خالد ” نفتخر بأبطالنا في القوات المشتركة السعودية وفريق برنامج إعادة إعمار اليمن لإيصالهم الدعم والإغاثة وإعادة فتح الطرق مباشرة بعد انتهاء الإعصار في سقطري “.

كما نشر صور من المساعدات، مضيفًا ” هذا واجبنا وما تعودنا عليه من بلادنا وقيادتنا وشعبنا تجاه اخواننا اليمنيين وسنستمر بإذن الله بتقديم كل الدعم لهم حتى يعود اليمن أصل العرب مستقراً وحصناً منيعاً أمام قوى الشر والفوضى والدمار “.