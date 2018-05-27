” الورود ” أحدث السبل لإخفاء الهالات السوداء

متابعات(صدى):

من المعروف إنه ترغب كل سيدة في الحصول على إطلالة خلابة خالية من الهالات السوداء المزعجة .

وفي هذا الصدد جلبت خببرة تجميل أحدث طريقة لإخفاء تلك الهالات حتى تتخلصين منها.

حيث اتخذت خبيرة التجميل ” لارامي ” نهجاً مناسباً للربيع، حيث نشرت مؤخراً صورة لعارضة تغطي منطقة تحت العين بالزهور الحقيقية، وهو بالفعل الحل الأكثر روعة للهالات السوداء على الاطلاق، إذ جمعت خبيرة المكياج بين إطلالة الربيع وحل عملي لمشكلة مستعصية تواجها النساء جميعاً.

وتقول ” لارامي ” إنها قررت تغطية الهالات السوداء بالورود في حملتها الجديدة، وعندما سُئلت عن مصدر إلهامها كان ردها: ” أسعى لخلق إطلالة جميلة من النظرة الأنثوية بطريقة بديلة لمقاييس الجمال التقليدية “.

وبدأت ” لارامي ” بتطبيق كمية كبيرة من كريم حماية البشرة من ” إليزابيث أردن إيث أور” تحت عيني العارضة للمساعدة في تركيب الزهور الشمعية الصغيرة وبتلات الورد المجففة على وجهها، وكان هذا الكريم هو الخيار الصحيح لأنها ” أرادت أن تبقي العملية سريعة وعضوية، وبسيطة وغير مؤلمة عند الإزالة “.