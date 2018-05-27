بالفيديو.. جنون التفحيط يتسبب في دهس شاب بمدينة سيهات

نايف السالم(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة دهس ” مفحط ” لأحد الشبان المتجمهرين؛ لمشاهدة التفحيط.

ووفقًا لما ظهر بالمقطع، تجمهر عدد من الشبان لممارسة ومشاهدة التفحيط بكورنيش ” الغدير ” بمدينة سيهات

حيث ظهر بالفيديو ” المفحط ” وهو يعود بسيارته للخلف أثناء ممارسته التفحيط؛ ليدهس أحد الشبان المتجمهرين ويسقطه على الأرض.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن الجهات الأمنية قامت باحتجاز 60 مركبة بسبب قيام أصحابها بممارسة التفحيط، بالإضافة لارتكاب مخالفات مرورية على كورنيش ” سيهات ” .