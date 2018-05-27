بالفيديو.. جنون التفحيط يتسبب في دهس شاب بمدينة سيهات
رصدت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة دهس ” مفحط ” لأحد الشبان المتجمهرين؛ لمشاهدة التفحيط.
ووفقًا لما ظهر بالمقطع، تجمهر عدد من الشبان لممارسة ومشاهدة التفحيط بكورنيش ” الغدير ” بمدينة سيهات
حيث ظهر بالفيديو ” المفحط ” وهو يعود بسيارته للخلف أثناء ممارسته التفحيط؛ ليدهس أحد الشبان المتجمهرين ويسقطه على الأرض.
من الجدير بالذكر أيضًا، أن الجهات الأمنية قامت باحتجاز 60 مركبة بسبب قيام أصحابها بممارسة التفحيط، بالإضافة لارتكاب مخالفات مرورية على كورنيش ” سيهات ” .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4380 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذولي اذناب ايران اتباع الخميني
ظاهره تفحيط ولعب ولكن اتوقع انهم
يتدربون على التجمهر للاخلال بالامن
تلاحظون الدبابات كثيره
وهي تستخدمها عصابات حزب الشيطان وشبيحة بشار الكلب
طلال[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 1 ساعة
لا اله الا الله ,, لا يستحون من أنفسهم عذاب الله اشد عذاب
ماجد[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنه باذن الله تعالى