بعد اتهامه بإصابته.. راموس لـ ” محمد صلاح ” : كرة القدم تظهر جانبنا السيء

نواف السالم(صدى):

علق لاعب ريال مدريد سيرخيو راموس، على إصابة اللاعب المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح والذي تعرض لها في الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت بنهائي كأس أوروبا.

وأكد ” راموس ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه لا علاقة به بإصابة محمد صلاح، قائلًا ” في بعض الأحيان، تُظهر كرة القدم جانب جيد وأحيانًا أخرى جانب سيء.. قبل كل شيء، نحن زملاء “.

ووجه لاعب الملكي رسالة إلى محمد صلاح ، متمنيًا له سرعة الشفاء، قائلًا ” اتمنى ان تتعافى بسرعة محمد صلاح “.

يُذكر أن نهائي دوري الأبطال شهد إصابة محمد صلاح في الدقيقة 25 بعد تدخل عنيف من لاعب الريال راموس؛ تسببت في خروجه من الملعب حيث أصيب بخلع في الكتف، في المباراة التي انتهت لصالح القلعة البيضاء بثلاثية .

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