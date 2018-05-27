” المسند ” ينفي احتمالية نشوء إعصار جديد بعد ” مكونو “

حمود العنزي(صدى):

كشف عبدالله المسند، أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، حقيقة نشوء إعصار جديد بعد إعصار ” مكونو ” .

حيث نفى ” المسند ” احتمالية نشوء إعصار جديد، مشيرًا إلى أن السحب شرق المحيط الهندي ليست سوى حالة مطرية غزيرة معتادة.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” يتناقل بعض الناس في المملكة وفي دول الخليج، وأيضًا حسابات إخبارية في توير، أخبار عن نشوء إعصار جديد وتالي لإعصار مكونو، وهذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلاً وتصويرًا ” .