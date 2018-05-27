من جديد.. مطالبات بإغلاق المحلات مبكرا باستثناء الصيدليات ومحطات الوقود

علي القحطاني (صدى):

شهدت أروقة مجلس الشورى عودة لمطالبات إغلاق المحلات التجارية مبكرًا، باستثناء الصيدليات ومحطات الوقود.

وتمثلت المطالبات في إغلاق المحلات في الساعة السادسة مساءًا، خصوصا التموينات والسوبر ،ماركات والإلكترونيات والمولات وما شابهها.

وأوضح أعضاء الشورى أن القوة الشرائية الاستهلاكية نفسها لن تتأثر، بل ستُقلص فقط ساعاتها بمجال زمني محدد.

وأشار عضو الشورى الدكتور سعيد قاسم الخالدي المالكي، إلى أن أكبر مشكلة يواجهها الشاب السعودي هي كيف يستطيع العمل 16 ساعة يوميا ولديه أسرة وأبناء والتزامات كثيرة ، لافتًا إلى أنه لابد من وجود قانون يحدد ساعات العمل في المحلات.

وأكد أن ذلك سيكون حلا جذريا لمشكلات القضاء على مشكلة التستر التجاري،والبطالة، وتحجيم الاستقدام.