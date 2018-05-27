من جديد.. مطالبات بإغلاق المحلات مبكرا باستثناء الصيدليات ومحطات الوقود
شهدت أروقة مجلس الشورى عودة لمطالبات إغلاق المحلات التجارية مبكرًا، باستثناء الصيدليات ومحطات الوقود.
وتمثلت المطالبات في إغلاق المحلات في الساعة السادسة مساءًا، خصوصا التموينات والسوبر ،ماركات والإلكترونيات والمولات وما شابهها.
وأوضح أعضاء الشورى أن القوة الشرائية الاستهلاكية نفسها لن تتأثر، بل ستُقلص فقط ساعاتها بمجال زمني محدد.
وأشار عضو الشورى الدكتور سعيد قاسم الخالدي المالكي، إلى أن أكبر مشكلة يواجهها الشاب السعودي هي كيف يستطيع العمل 16 ساعة يوميا ولديه أسرة وأبناء والتزامات كثيرة ، لافتًا إلى أنه لابد من وجود قانون يحدد ساعات العمل في المحلات.
وأكد أن ذلك سيكون حلا جذريا لمشكلات القضاء على مشكلة التستر التجاري،والبطالة، وتحجيم الاستقدام.
الواقع[ عدد التعليقات: 6211 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممكن يكون ذلك في حالة إعلان حالة الطوارئ في البلاد العربية المتخلفة التي يوجد بها اختلال أمني اما في المملكة العربية السعودية دوحة الأمن والأمان في كل ساعة وثانية لايمكن ذلك وهذا فيه تراجع اقتصادي للتجار الذين كلفتهم هذه المنشأة الملايين وكذلك وجود وقت فراغ وموحش ممكن أن يتحرك فيه المجرمون ليلا على منازل المدنيين حقيقة دراسة غريبة وتخدم المتشددين فقط
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3270 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني ما في مواضيع اهم تهم المواطنين و المواطنات لمناقشتها
الموسيقار[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاشك ان قرار الاغلاق في وقت مبكر فيه من المصلحه للمجتمع ككل .. كما هو حاصل في كثير من الدول .
الفائدة الاولى .. صحياً
حيث يعتاد الفرد النوم والاستيقاظ مبكراً .
الفائدة الثانية .. القطاع الخاص
تقليص ساعات العمل بما يتناسب مع ظروف الموظف .
abdul[ عدد التعليقات: 1291 ] نشر منذ 2 ساعتين
خليك من ٦ مساء. لو يتم توحيد أذان العشاء بالتاسعة مساء في جميع مدن المملكة ولا تفتح المحلات والمولات بعد صلاة العشاء لكان خير وبركة. اقصي دوام للتاسعة مساء ، وبعده صباح رباح.
سراديب[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعنى المسكين اللي فاتحه بقاله يترزق الله منها تقفلونها عليه وتخلون اباطره السوبر ماركت 24 ساعه ايش هذا القرار . بعدين مدينه كمدينه الرياض سياحيه المفروض المحلات 24 ساعه .
,,ااااالآسمهاااااني!![ عدد التعليقات: 3720 ] نشر منذ 1 ساعة
في اغلب دول العالم يوجد نظام تنظيم وتحديد الوقت -لمصلحة العمل ولصالح الموظف-الوقت المفتوح اهدار للطاقه والموارد-
,,ااااالآسمهاااااني!![ عدد التعليقات: 3720 ] نشر منذ 1 ساعة
في الدول المتقدمه والتي تحاول ان تتقدم من الدول الأخرى لديها تنظيم وتحديد للوقت-الوقت المفتوح الغير محدد اهدار للموارد والطاقه-
,,ااااالآسمهاااااني!![ عدد التعليقات: 3720 ] نشر منذ 1 ساعة
الدول المتقدمه والتي تحاول ان تتقدم لديها تحديد للوقت ونظام صارم-تحديد الوقت في صالح الموظف والتاجر-توفير للجهد والطاقه-والوقت المفتوح اهدار للطاقه والموارد-
الفهد[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 59 دقيقة
القرار ومن بعده … البلد حيكون نظيف من المشردين الطامعين في خير وطننا المعطاء ..
,,ااااالآسمهاااااني!![ عدد التعليقات: 3720 ] نشر منذ 50 دقيقة
النظام مطبق في الدول المتقدمه وله قوانين صارمه وذلك في صالح التاجر والموظف وتوفير للطاقه والموارد-الوقت المفتوح اهدار للطاقه والموارد والجهد والوقت-
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3720 ] نشر منذ 48 دقيقة
في جميع الدول المتقدمه تنظيم الوقت من أولويات العمل لان الوقت المفتوح اهدار للطاقه والجهد والموارد-
عبدالله الشهري[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 44 دقيقة
هؤلاء الأعضاء الذين يرون تقفيل المحلات من الساعة السادسة مساءا يفسرون ذلك بأنه لا يقلل القوة الشرائية بل يقلل ساعات العمل على السعوديين العاملين
هناك مشكلتين: الأولى : مشكلة ضغط الرحلات المليونية اليومية للسيارات في الشوارع حيث ستكون الزحام أضعافا مضاعفة لأن الوقت مضغوط (ناقشوها ناقشوها اطلبوا إحصاءات مرورية وادرسوها كويس لكي تدركوا لب المشكلة لعلكم تأتون بحلول لها)
الثانية : قولكم طول مدة الدوام وخاصة للسعوديين بعد التوطين : فأقول لكم أيها السادة لماذا انتم زايدين التدليع للتجار؟ أتخافون منهم؟ ماذا تقصدون بطبطبتكم على التجار؟
هؤلاء التجار في أسواق التجزئة يربحون ملايين ويكفي الهرم التجاري في الصندوق اليومي 4 مليون ريال نقدا
كما اتضح من العملية الأمنية الماضية
مشكلة الدوام : يكون الدوام الرسمي 8 ساعات أو سبع وبدال 8 موظفين يوظفون 16 مواطن
لا رحم الله ثواهم تجار أكلوا البلد في الطالع والنازل
أنتم أيها الشوريون تطبطبون على ظهورهم لا يزعلون علينا
القطاع الخاص يستوعب 4 مليون موظف جديد
qlq[ عدد التعليقات: 2144 ] نشر منذ 43 دقيقة
كويس