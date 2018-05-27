موظفة استقالت منذ 14 عاما.. تتفاجأ باستمرار صرف راتبها
في واقعة غريبة اكتشفت مواطنة كانت موظفة بروضة تابعة لتعليم مكة المكرمة، أن هناك من يصرف راتبها دون علمها رغم استقالتها منذ 14 عاما.
وأرجع زوج المواطنة الأزمة إلى معاناة حرمانها من التوظيف منذ 12 عاما، وعدم الاستفادة من ” حافز طيلة المدة الماضية، موضحًا أنها في عام 1420 هـ ، عملت موظفة على بند الأجور في روضة تابعة لتعليم مكة المكرمة، واستمرت سنتين، قبل أن تستقيل في عام هـ1422، رغبة في مواصلة دراسة الماجستير.
وأشار الزوج إلى أنه صدر قرار الموافقة على الاستقالة في عام 1423هـ، وانتهت علاقتها بالتعليم ،وتوقف راتبها.
ولفت إلى أن زوجته تقدمت بعد حصولها على الماجستير بطلب للالتحاق بوظيفة تعليمية عن طريق وزارة الخدمة المدنية، إلا أنهم فوجئوا بأن النظام لا يسمح لها بالتسجيل، رغم عدة محاولات باءت جميعها بالفشل ،بحسب عكاظ.
وقال : ” حاولنا التسجيل في حافز وجدارة، لكن النظام أيضا لم يقبل التسجيل، لتستمر المعاناة 12 عاما، دون الوصول إلى حل، رغم مراجعات إدارة التعليم وعدة جهات حكومية بحثا عن حلول للمشكلة “.
وأوضح أنه بمراجعة التأمينات الاجتماعية منذ 3 سنوات، اكتشفوا أن زوجته مقيدة كموظفة في تعليم مكة المكرمة، ويصرف لها راتب شهري.
وبعدما راجع الزوج تعليم مكة المكرمة، أكدوا عدم وجود أي بيانات لزوجته لديهم، ما دعاه لمراجعة التأمينات وتم تزويده بمسيرات استقطاع شهري لمدة 14 عاما، وعندما أبلغهم باستقالتها تم توجيه خطاب للتعليم، التي أوقفت على الفور تحويل الاستقطاع واستبعاد بياناتها.
الموسيقار[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 1 ساعة
تناقضات في القصه .. !!
وانتهت علاقتها بالتعليم ،وتوقف راتبها.
مذكور
انتهاء العلاقة وتوقف الراتب … !! اعتراف صريح من الزوج
ولفت إلى أن زوجته تقدمت بعد حصولها على الماجستير بطلب للالتحاق بوظيفة تعليمية عن طريق وزارة الخدمة المدنية، إلا أنهم فوجئوا بأن النظام لا يسمح لها بالتسجيل، رغم عدة محاولات باءت جميعها بالفشل ،بحسب عكاظ.
الجزئية السابقة .. بحسب عكاظ . يعني واضح الموضوع قال وقيل .. ونسخ ولصق !!
وهنا تكملة … قال
وقال : ” حاولنا التسجيل في حافز وجدارة، لكن النظام أيضا لم يقبل التسجيل، لتستمر المعاناة 12 عاما، دون الوصول إلى حل، رغم مراجعات إدارة التعليم وعدة جهات حكومية بحثا عن حلول للمشكلة “.
السؤال / هل يعقل معاناة مستمره 12 عاماً … علماً برنامج حافز لم يكمل العشر سنين . أيضاً نظام جدارة لم يتجاوز المده المذكوره .
كيف وشلون وهيهات .. وش صار !! ياكاتبنا العزيز .
هل يعقل يراجعون إدارة التعليم وعدة جهات بحثاً عن حلول للمشكلة 12 عاماً .
كيف وشلون وهيهات .. وش صار !! وشهادة الماجستير .. تملكها ولاتعرف الحل … !!
صدر قرار الموافقة على الاستقالة في عام 1423هـ، وانتهت علاقتها بالتعليم ..
وبعد مرور 12 عاماً .. تم الاكتشاف .. يعني في عام 1435 ه
واوضح الزوج …
وأوضح أنه بمراجعة التأمينات الاجتماعية منذ 3 سنوات …
كيف وشلون وهيهات .. وش صار … ونحن عام 1439 ه …. والفرق بين عام 35 و 39 .. اربع سنين
وبعدما راجع الزوج تعليم مكة المكرمة، أكدوا عدم وجود أي بيانات لزوجته لديهم .
والتناقض ..
في بداية الموضوع للكاتب …. رغم مراجعات إدارة التعليم وعدة جهات حكومية بحثا عن حلول للمشكلة “.
يعني الزوج .. راجع التعليم في مكه وافادوه بعدم وجود اي بيانات لزوجته . فأين المشكله .!!
ما دعاه لمراجعة التأمينات وتم تزويده بمسيرات استقطاع شهري لمدة 14 عاما، وعندما أبلغهم باستقالتها تم توجيه خطاب للتعليم، التي أوقفت على الفور تحويل الاستقطاع واستبعاد بياناتها.
التي أوقفت على الفور تحويل الاستقطاع واستبعاد بياناتها.
كيف ..وشلون .. وش صار !!
كيف عرف الزوج بهذا الايقاف … والتعليم افادوه وبتأكيد عدم وجود أي بيانات .
الموضوع خطير جداً …
الموسيقار[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 1 ساعة
لي تعليق على الموضوع واختفى .. !!
الموضوع خطير وتناقضات واضحه وكذب . وإساءه !!
محمد سعد[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 60 دقيقة
غيرها الكثير الكثير نسمع بالموظفين الوهميين من زمان وزدهرت حركتهم من عام 1420 – الى عام 1430 ايام التوظف بالملفات الخظر والكتابة بالقلم الاحمر والازرق لا بارك الله فيها من عنده واسطه وقع على ملفه بالقلم الاحمر والمسيكين وقع على ملفه باللون الازرق
اقسم بالله اكبر نعمه انعمها الله على عباده هي التقنيه الحديثه ومازالت ناس تلف عليها رغم دقتها لكن لن يدوم لهم هذا
qlq[ عدد التعليقات: 2144 ] نشر منذ 42 دقيقة
بالمشمش
بفكون اللغز
,,ااااالآسمهاااااني!![ عدد التعليقات: 3720 ] نشر منذ 40 دقيقة
بعض من القطاع الخاص يستغل وجود ملفات لديهم للمتقدمين ويقومون بتسجيلهم سعوده وهم لا يعلمون عن ذلك-
محمد سعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 37 دقيقة
حسب كلام العلياني ان عنده عشرات الحالات من الموظفيين الوهميين في وزارة التعليم وهذه الاخطاء استحالة تحدث في الوقت الحالي وذلك لسببين هما :
1/ دقة التقنية الحديثه حيث ان جميع الجهات وخاصة الحكومية هي الكترونية
2/ محاربة الفساد والتي قام بها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظه الله مما جعل جميع الجهات تنتهج مبدا الشفافيه في كل شيء والحملة الاخيرة جعلت المسؤولين في رعب واصبح الواحد يراجع نفسه مليون مره قبل اتخاذ اي قرار
كان زمان[ عدد التعليقات: 3005 ] نشر منذ 20 دقيقة
الموضوع في شربكة ..
بس اللي اعرفه أن أي تسجيل في أي جهة حكومية لا يتم الا عن طريق السجل المدني ..
وبالتالي لا يمكن أن يصرف أي مستحق الا بوجود صورة لصاحب السجل ومجددة من الأحوال المدنية ..
و أذا لم تجدد بطاقة الأحوال لا يتم الصرف .. (( المضوع ضياع ))
كان زمان[ عدد التعليقات: 3005 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يعين ..
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5207 ] نشر منذ 10 دقائق
😂😂😂😂😂😂 يابختي
,,ااااالآسمهاااااني!![ عدد التعليقات: 3720 ] نشر منذ 2 دقيقتين
كل سر جاوز الاثنين ذاع