13 فئة مستحقة لبدلي العدوى والضرر منها ” العاملون في مكافحة الأوبئة أثناء حدوثها “

عادل الحربي (صدى):

مع ارتفاع عدد الدعاوى ضد وزارة الصحة من قبل منسوبيها أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بصرف بدلات عدوى وضرر بأثر رجعي ،قالت مصادر إن وزارة الصحة قامت بتحديد 13 فئة مستحقة لصرف بدلي العدوى، والضرر؛ وفق تنظيم حديث تم بناء على التشاور مع وزارتي المالية، والخدمة المدنية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وضعت التنظيم الجديد للفئات، مع استمرار صرفها ضمن الراتب الشهري للموظف، إذا كانت الخدمة المدنية تشترط الملاك الوظيفي، وحكم القضاء للموظفين بالصرف دون اشتراط الملاك.

وتشمل الفئات المستحقة المعتمدة من الوزارة ما يلي:

الفئات المستحقة لصرف بدل العدوى:

العاملون في مستشفيات وأقسام العزل بالمستشفيات العامة – العاملون في المحاجر الصحية – العاملون في مصحات ومراكز الدرن – العاملون في سيارات الفحص الجماعي بحملات الدرن – العاملون في مكافحة الأوبئة أثناء حدوثها -العاملون في المختبرات الجرثومية ويقتصر الصرف على: طبيب ومساعده أخصائي -وفني مختبر منظف مختبر – العاملون في أقسام الطب الوقائي ويقتصر الصرف على: الطبيب الوقائي المراقب الصحي الملقح الممرض.

والعاملون في محارق ومغاسل المستشفيات ويقتصر الصرف على: غسال ملابس- خادم المغسلة – الحراق – خادم المحرقة – عامل المغسلة.

العاملون في الطب الشرعي ويقتصر الصرف على: طبيب شرعي ومساعده – فني تمريض- فني عمليات خادمو المشرحة وثلاجة الموتى -وموظفو وحراس ثلاجة الموتى

العاملون في قسم البلهارسيا على وظائف: طبيب مراقب صحي – مساعد وفني وخادم المختبر- مساعد فني بنك دم -العاملون في محطة البلهارسيا والملاريا -العاملون في المختبرات ويقتصر على: محلل فني مختبر فني مختبر أخصائي مختبر سائق سيارة الإسعاف بالمستشفيات والمراكز الصحية بالقرى البعيدة .

وشمل بدل الضرر: العاملون بأقسام الأشعة- فني أخصائي خادم