سيارة مسرعة تصدم 3 أطفال وقائدها يفر هاربًا بجازان

تركى السالم (صدى):

أصيب 3 أطفال، في حادث تصادم، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بدراجاتهم الهوائية بالقرب من نادي اليرموك الرياضي جنوب أبو عريش بمنطقة جازان.

وفاجأت السيارة المسرعة الثلاثة أطفال ، حيث اصطدمت بهم في مشهد مفزع أمام أعداد كبيرة من المتواجدين والذين سارعوا إلى إبلاغ الهلال الأحمر والمرور.

وتوصلت دوريات المرور إلى قائد السيارة الذي تسبب في الحادث بعدما فر هاربَا من موقع الحادث، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد مدير مرور منطقة جازان العقيد راشد الغامدي أن الإصابة التي تعرضوا لها لا تدعو إلى القلق.