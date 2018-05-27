مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مروع على طريق مكة السريع

نايف السالم(صدى):

شهد طريق مكة السريع، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، حادثا مروريا مروعا، راح ضحيته اثنين، وأصيب 6 آخرون.

وفور تلقي مركز عمليات هيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة، بلاغا بالحادث، أنتقلت ستة فرق إسعافية للتدخل لنقل المصابين إلى المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمكة عبدالعزيز بادومان، أنه فور تلقي البلاغ هرعت 6 فرق إسعافية، بقيادة القائد الميداني ريان تركستاني.

وأشار إلى أنه بعد وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود حالتي وفاة و6 إصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، جرى تقديم العناية الإسعافية للمصابين قبل مقلهم إلى مستشفى النور التخصصي.