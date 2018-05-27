تمديد تكليف عدد من مساعدي مديري التعليم في المناطق والمحافظات

حامد العمري(صدى):

أصدرت وزارة التعليم تمديد التكليف لعدد من المساعدين لمديري التعليم في المناطق والمحافظات جاء ذلك في قرار لنائب وزير التعليم حصلت “الوئام ” على نسخة منه

وتضمن القرار تمديد تكليف الواردة اسماؤهم بالعمل مساعدين لمديري التعليم لمدة عام وهم :-

ماجد عبدالرحمن عثمان القعير مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمنطقة تبوك

سليمان محمد السحيم مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة الرس

عبدالله علي القرزعي مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة عنيزة

عايض مجلي الدوسري مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

أحمد بن إبراهيم العبدالوهاب مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة المجمعة

حمد زيد الناصر مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة الزلفي

إبراهيم محمد الجميل مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة الحوطة والحريق

حسين بن علي أل معمر مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمنطقة نجران

موسى محمد موسى مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة العلا

سعيد جمعان الزهراني مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة المخواة

راشد حضيض المطيري مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة المهد

فهاد بن رويجح الذويبي مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة الطائف

عباس صالح العنزي مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية

خالد عبدالله سفر الغامدي مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة بيشة

علي محسن العداوي مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة محايل عسير

تركي محمد الفالح مساعدا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة

يمارس المكلفون الاختصاصات والصلاحيات الممنوعة للمساعدين والمساعدات وفق الانظمة والتعليمات .