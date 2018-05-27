منزل بلا كهرباء..ستيني يروي معاناته وأسرته من الظلمة الحالكة

نايف السالم(صدى):

روى مواطن ستيني تفاصيل معاناته هو وأسرته، من الظلمة الحالكة، حيث لاتصل الكهرباء لمنزله بمكة المكرمة.

وقال المواطن ويدعى العم حنيسان الحزماني أنه حاول التحايل على الأمر بتوصيل الكهرباء لمنزله بشكل مؤقت، عن طريق أحد جيرانه إلأ أنه لم يقو على تسديد قيمة الفاتورة الشهرية ، بسبب التعرفة الجديدة الذي تم استحداثه مؤخرًا، متمنيًا أن يتم إيصال الكهرباء لمنزله رسمياً عن طريق الشركة التي قام بمراجعتها عدة مرات بلا فائدة، بحسب المدينة.

ويبيع الحزماني المساويك لجلب رزقه وتوفير متطلبات واحتياجات أسرته المكونة من زوجة و 7 أبناء، وأصبت حياته ما بين الانتقال من رصيف المساويك نهارًا الى ظلمة البيت الخانق ليلاً.