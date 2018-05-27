لدغها ثعبان سام فأرضعت طفلتها حليبها المسموم
تسببت لدغة ثعبان سام في قتل أم ورضيعتها في حادث مأساوي داخل منزلهما في الهند .
وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما مرضت سيدة هندية وابنتها ذات الـ 3 سنوات ، وأثناء نقلهما إلى المستشفى لفظا أنفاسهما الأخيرة قبل وصولهما .
وأكد الأطباء أن الأم تعرضت للدغة ثعبان سام ، ومن المٌرجح أنها لم تشعر باللدغة لأنها كانت نائمة ، وعندما استيقظت أرضعت طفلتها من حليب ثديها الذي بات مسموماً .
وفي وقت لاحق اكتشفت أسرة السيدة وجود الثعبان بإحدى الغرف ولكنه تمكن من الهروب قبل قتله .
اترك تعليقاً