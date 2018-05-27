أسباب وحلول تقطيع واهتزازات السيارة أثناء السير

متابعات(صدى):

في بعض الأحيان تتعرض السيارة لبعض الأعطال المفاجئة، ويقع السائقين في حيرة لعدم معرفة المعلومات الكافية، ومنها قد تجد أثناء القيادة اهتزاز وتقطيع في السيارة.

لذا نستعرض هنا أسباب اهتزاز وتقطيع السيارة أثناء السير وطرق علاجها:

1- انسداد بخاخات الوقود

أحيانا توجد شوائب وأوساخ في وقود السيارة مع الوقت تترسب في البخاخات الخاصة بالوقود وتؤدي لانسداده، ولعلاج المعضلة ينصح بتنظيف البخاخات في المحرك كل فترة، وإضافة مواد تنظيف الوقود بشكل مستمر.

2- تلف البوجيهات

وتعمل البوجيهات بوظيفة إشعال خليط الهواء والبنزين، ويتوقف عليها مدى سحب السيارة ومعدل استهلاكها للوقود، لكن مع مرور الوقت تتعرض البوجيهات للتلف، مما يتسبب في اهتزازات أثناء القيادة.

3- مشكلة بحساس الهواء

يقوم حساس الهواء بوظيفة بضخ الهواء بكمية مناسبة داخل المحرك، مما يؤدي لاحتراق الوقود لعمل المحرك، وفي حال تلف الحساس أو ضعفه يؤدي لتقليل ضخ الهواء فيحدث التقطيع أثناء القيادة، لذلك يجب الاهتمام بتنظيفه وتغييرة في حال تلفه.

4- نقص الوقود

من أهم أسباب تقطيع السيارة أثناء السير نقص كمية الوقود الموجودة بخزان الوقود، ومع قلة الوقود تترسب الأوساخ والشوائب في الخزان، مما يؤدي الى انسداد دورة الوقود ويحدث التقطيع اثناء القيادة.

5- تعرض مضخة الوقود للتلف

في حال تعرض مضخة الوقود للتلف أو عطل ما، فإن هذا يؤثر أيضاً على ضخ الوقود للمحرك وبالتالي يحدث تقطيع للسيارة أثناء السير.