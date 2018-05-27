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بالفيديو.. فلاته: سييرا ليس احترافي.. ولدي تحفظ على دياز

بالفيديو.. فلاته: سييرا ليس احترافي.. ولدي تحفظ على دياز
ماجد محمد(صدى):

قال عبد الله فلاته، اليوم الأحد، أنه لديه العديد من التحفظات على لويس سييرا مدرب الاتحاد السابق.

وأوضح ” فلاته ” في ” برنامج الخيمة ” : ” سييرا ليس احترافي، كان لا يقوم بمران صباحي للاعبين، وكان يتعامل باستهتار مع اللاعبين حيث يسمح لهم بالأجازات في منتصف الموسم ” .

وعن المدرب الجديد للاتحاد راموان دياز، قال ” فلاته ” ، إنه أيضًا لديه تحفظ عليه، وتمنى أن تتريث إدارة العميد قبل التعاقد معه.


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