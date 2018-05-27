بنزيما: حارس ليفربول أخطأ ولكني كنت يقظ

نواف السالم(صدى):

علق نجم ريال مدريد كريم بنزيما، اليوم الاحد ، على إحرازه الهدف الأول في شباك ليفربول في نهائي دوري الأبطال الذي انتهى بتتويج الملكي.

وقال ” بنزيما ” : ” صحيح كاريوس ارتكب خطأ ، لكن المهاجم عليه أن يكون يقظ دائما “، حيث جاء هدف ينزيما بعد خطا فادح لحارس ليفربول ” .

واضاف نجم الريال : ” سعيد جدا ، صنعنا التاريخ اليوم و سوف نواصل فعل ذلك ، لأننا نملك مجموعة رائعة من اللاعبين ” .

وعن مغادرة رونالدو الريال، قال : ” ماذا ؟ إلى أين سيغادر رونالدو ؟ سوف يبقى هنا معنا لأننا نحتاجه ، لا يمكنه قول هذا الكلام ” .